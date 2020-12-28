В Рубежном нетрезвый водитель предлагал патрульным взятку

Признаки алкогольного опьянения обнаружили патрульные у водителя Daewoo Lanos, который нарушил ПДД, двигаясь по ул. Владимирской, города Рубежное.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.



“Пытаясь избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии мужчина предложил патрульным денежные средства за не составление протокола. Полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды и водитель продолжал предлагать деньги только увеличивая сумму.

Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей и получил от патрульных протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в нетрезвом состоянии) и постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП за нарушение ПДД”, – сказано в сообщении.



По признакам совершения уголовного преступления по ст. 369 УК на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. За предложение неправомерной выгоды полицейскому мужчине грозит уголовная ответственность.