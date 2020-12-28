В МОЗ дали рекомендации, как не заразиться коронавирусом во время новогодних праздников

В Министерстве здравоохранения дали несколько рекомендаций, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество в условиях эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Первое, что советуют в Минздраве, это то, что стоит оставаться дома, если чувствуете себя плохо.
“Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной и заранее сообщите правила гостям:
- Ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Как бы это не звучало печально, но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как рукопожатие и объятия.
- По возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно проветривать.
- Попросите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же приобретите, чтобы при необходимости дать их гостям.
- Позаботьтесь, чтобы гости тщательно и часто мыли руки – покажите где ванная, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта.
- Призывайте гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали.
- Надевайте маску, когда готовите. По возможности ограничьте пребывание и скопления гостей в местах, где готовят пищу, например, на кухне или у гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске.
- Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.