В МОЗ дали рекомендации, как не заразиться коронавирусом во время новогодних праздников

В Министерстве здравоохранения дали несколько рекомендаций, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество в условиях эпидемии коронавируса.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Первое, что советуют в Минздраве, это то, что стоит оставаться дома, если чувствуете себя плохо.

“Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной и заранее сообщите правила гостям: