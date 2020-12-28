На мосту в Новоайдаре устанавливают современное освещение

На Новоайдарском мосту монтируют современное освещение, которое будет использовать солнечную энергию. На сегодня, проезд транспорта обеспечен по левой проезжей части моста. Правая сторона также готова и по ней на днях откроют проезд. Погодные капризы внесли свои коррективы в монтирования освещения. Планировали закончить работы в воскресенье, 27 декабря, впрочем, работы будут закончены 28 декабря.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



«Асфальтобетон устроен по двум сторонам моста. На днях мы демонтируем светофоры и открываем правую проезжую часть моста. В декабре, после армирования и бетонирования тротуаров, было проведено бетонирование монолитной бетонной плиты по правой части, а также состоялась укладка двух слоев асфальтобетона. Перед тем как устроить асфальтобетон был заключен гидроизоляционный слой. Гидроизоляцию выполняли с использованием специального покрытия «ТехноНИКОЛЬ». На обеих сторонах моста установлении компенсаторы, поручни, все системы ограждений. Таким образом, основные работы для обеспечения беспрепятственного проезда по Новоайдарскому мосту, подошли к концу », – сообщил прораб ООО« Мостстройком » Муталиб Гафаров.



Продолжаются работы на суше, то есть снизу моста, а именно – очищение опор, обработка обнаженных участков, продолжаются штукатурные работы.



Освещение будет на самом мосту и на подъезде к нему. Всего будет установлено 38 опор освещения, по 19 с каждой стороны.

Стоит отметить, что контроль за ходом строительства, происходит как со стороны Службы автомобильных дорог в Луганской области, так и со стороны независимых экспертов (ООО «Ежис Украина» (Франция) ».







Капитальный ремонт моста в Новоайдаре выполняется в рамках проекта «Большое Строительство». Работы выполняет подрядная организация ООО «Мостстройком» (г. Днепр). Заказчик работ – Служба автомобильных дорог в Луганской области.