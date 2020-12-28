В Попасной на территории больницы открыли часовню Пантелеймона целителя

27 декабря на территории Попаснянской центральной районной больницы состоялось открытие и освящение часовни Пантелеймона целителя. Обряд освящения провел управляющий Луганской епархией ПЦУ епископ Афанасий.

Об этом сообщает исполком Попаснянского городского совета.

Инициатором строительства данной часовни выступил заведующий хирургическим отделением Кацарский Сергей Николаевич.





Городской голова Юрий Онищенко отметил весомый вклад в восстановление духовных традиций и развитие медицины в городе Попасная и вручил сувенирную награду «Малый герб города Попасная» Сергею Кацарскому. Также городской голова вручил благодарности и сувениры строителям и меценатам, благодаря которым была построена часовня.