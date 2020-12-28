На шахте “Золотое” произошел обвал горных масс: что известно на данный момент

Сегодня ночью, 28 декабря, в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 м «Шахты« Золотое »ГП« Первомайскуголь ».

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно освободить горняка – Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку.



“Несмотря на прогресс и диджитализацию, десятилетиями сохраняется ситуация – родные и близкие шахтеров беспокоятся каждый раз, когда их близкие идут на работу. На одну из самых опасных работ в мире”, – сообщил Михаил Волынец.