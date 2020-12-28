За прошедшие сутки КПВВ “Станица Луганская” пересекли 1235 граждан

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 543 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 692 человека.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как известно, из всех контрольно-пропускных пунктов на Донбассе работают только два – КПВВ “Станица Луганская” и КПВВ “Новотроицкое” (этот только два раза в неделю).

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников рассказал, почему НВФ блокируют работу пунктов пропуска на линии разграничения.