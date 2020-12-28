Есть несколько факторов: академик объяснил, почему в Украине падает заболеваемость COVID-19

Уменьшение количества выявленных новых случаев коронавируса в Украине, которое фиксируют в последние дни, связано с убыванием второй волны пандемии в стране, а также с уменьшением агрессивности самого вируса.

Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко.

По словам ученого, уменьшение новых случаев заболевания COVID-19 имеет несколько причин, которые зависят от поведения самого вируса.

“Я не думаю, что сейчас меньше тестируют. Я думаю, что просто меньше выявляют вирус. Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно, меньше людей были инфицированы”, – отметил Комиссаренко.

Он обратил внимание на то, что аналогичный процесс происходит в разных странах по-разному.

“Возможно, у нас действительно сейчас меньше людей инфицируются этим коронавирусом, и, возможно, у нас заканчивается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась гораздо позже”, – подчеркнул академик.

При этом коронавирус в Украине может терять свою контагиозность (агрессивность – “источник”).

“Первый и главный фактор, который может влиять – это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным. Пока нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальным, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевания. Его поведение в ходе заболевания пока не изменилось. Но его контагиозность меняется”, – пояснил Комиссаренко.

По словам академика, штамм коронавируса, который распространяется в Украине, не настолько контагиозный, как штаммы в других странах на западе Европы. Для этого нужно было бы проанализировать структуру генома или геномов этого вируса в Украине и сравнить с другими, чего в Украине пока не делают.

“Второй фактор, который также крайне важен, это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирование”, – резюмировал ученый.

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