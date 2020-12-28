Какой будет погода на Луганщине в последние дни 2020 года

Сегодня, 28 декабря, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 5-7 0 мороза, днем 2-4 0 мороза.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 7-9 0 мороза, днем 2-4 0 мороза

Прогноз погоды по области на 29 декабря – 1 января 2020

29.12 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.

30.12 Облачно с прояснениями . Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.

31.12 Облачно с прояснениями . Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.