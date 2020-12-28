Какой будет погода на Луганщине в последние дни 2020 года

Сегодня, 28 декабря, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 5-10 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.
Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 5-7 0 мороза, днем 2-4 0 мороза.
по городу Луганск
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 7-9 0 мороза, днем 2-4 0 мороза
Прогноз погоды по области на 29 декабря – 1 января 2020
29.12 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.
30.12 Облачно с прояснениями . Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.
31.12 Облачно с прояснениями . Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла.