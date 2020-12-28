На Донбассе ранен украинский военнослужащий

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 обстрелов и один пролет БПЛА. Все семь нарушений были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Воина быстро доставлено в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь врачей.



Из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки – вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но умелые и оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.



Из-за нарушения прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь.



С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельный, поэтому огонь наши воины не открывали.



Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.