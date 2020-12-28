В Украине на дорогах будет “ад”: водителей предупредили о резком ухудшении погоды

В понедельник, 28 декабря, в Украине, как и прогнозировали синоптики, ожидается значительное ухудшение погоды: на большей части страны, кроме восточных областей, пройдут дожди, мокрый снег, обледенение, на дорогах – гололедица. Водителей призвали быть максимально внимательными на дорогах.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины на странице в Facebook.

Согласно прогнозу синоптиков 28 декабря в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

В Киеве и Киевской области 28 декабря утром и днем возможны порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

Как отмечается, погодная ситуация может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 28 декабря в большинстве регионов пройдут дожди, а днем температура воздуха будет от -1 до +8 градусов. Ночью похолодает до -4, в Харьковской и Луганской областях – до -10. Температура от -3 на востоке до +6 в западных областях. В Крыму столбики термометров поднимутся до +9 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -1 градуса.

Как сообщал “источник”, синоптик Наталья Диденко прогнозирует серьезное потепление. По ее словам, осадков в виде снега на Новый год можно не ждать.