Трамп подписал бюджет США на 2021 год: какую помощь получит Украина

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 28 декабря, подписал утвержденный Конгрессом закон о государственном бюджете США на 2021 финансовый год. Он предусматривает выделение 290 млн долларов на противодействие российскому влиянию и 300 млн долларов на противодействие Китаю, а также выделение помощи Украине в размере 250 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Бюджет США предусматривает статью расходов на противодействие влиянию России и ее попыток посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире. Кроме того, в бюджете предусмотрен запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать стратегическим целям РФ и угрожает интересам национальной безопасности США.

Также Вашингтон планирует выделить средства на поддержку программ развития демократий в России, странах Европы, Евразии и Центральной Азии, а также продлить запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над оккупированным украинским Крымом.

Конгресс также в связи с риском кибершпионажа и киберугрозами ограничил Минторг, Минюст и NASA в возможности приобретения у России, Китая, КНДР и Ирана разного рода информационных систем.

Как отмечается в законе, директор ЦРУ в течение 100 дней должен предоставить Конгрессу доклад о коррупции и коррупционной деятельности крупных бизнесменов из России, а также стран Восточной Европы, которые, в частности, поддерживающих российское правительство.

Бюджет США предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, которая предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, документ усилит санкции против российских трубопроводных проектов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”.

Как сообщал “источник”, 24 декабря президент США Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет на 740 млрд долларов, ранее одобренный Конгрессом, который включает военную помощь Украине и расширение санкций против “Северного потока-2”.