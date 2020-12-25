Зеленский подписал закон о бюджете на 2021 год: что в нем предусмотрено

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О Государственном бюджете Украины на 2021”.

Об этом сообщают на сайте главы государства.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. гривен. Расходы госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. гривен. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. гривен.

На что предусмотрены деньги

Здравоохранение – почти 160 млрд гривен;

развитие образования и науки – почти 170 млрд гривен;

национальная безопасность и оборона – 267 млрд грн (5,93% ВВП).

Какая зарплата и пенсия будут в 2021 году

С 1 января 2021 года в Украине минимальная заработная плата составит 6 тысяч гривен, с 1 декабря – 6,5 тысяч гривен. Прожиточный минимум на одного человека в месяц предлагается установить на уровне:

с 1 января – 2189 гривен,

с 1 июля – 2294 гривны,

с 1 декабря – 2393 гривны.

Минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января – 1769 гривен,

с 1 июля – 1854 гривны,

с 1 декабря – 1934 гривны.

Средняя зарплата ожидается на уровне 13 632 гривен в месяц, а уровень безработицы – 9,2%.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 21 декабря невыполнение плана по бюджетным расходам текущего года составило 159,6 миллиарда гривен.