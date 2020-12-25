Как сэкономить при строительстве дома

Специалистам в области строительства известны многие секреты и хитрости, предоставляющие возможность сэкономить на строительстве дома. Главное в этом вопросе — понимать, как и на чем экономия возможна без ущерба качеству, а на каких этапах такие попытки абсолютно неприемлемы. В данной публикации мы рассмотрим основные статьи экономии при возведении дома.

Как выбрать участок под строительство

Стоимость загородного участка ниже, но цена, в которую обойдется подвод коммуникаций, может превысить сумму «сэкономленных» средств. Плюс к этому будет выше стоимость доставки материалов на участок, а также придется создать условия для проживания строительной бригады.

От того, какой тип грунта на участке, какова глубина залегания подземных вод, напрямую зависят такие факторы, как:

количество этажей в будущем доме;

виды используемых стройматериалов;

тип закладываемого фундамента.

Если своевременно провести геодезические исследования, то в дальнейшем можно получить экономию, которая будет равна стоимости усиления фундамента или даже полной его замены, а в некоторых случаях и стоимости нового прямоугольного проекта дома.

Какой выбрать проект: типовой или индивидуальный

Разработка индивидуального проекта в любом случае обойдется дороже. На сегодняшний день существует огромный выбор типовых проектов, что позволяет найти оптимальный вариант и по стоимости, и по архитектуре. Выбирать нужно проект, учитывающий современные требования, предъявляемые к эргономике и функциональности.

Материалы и коммуникации должны быть высокотехнологичными. Возможность сэкономить даст использование рабочих чертежей проекта — большинство нюансов можно проработать на начальном этапе.

Строительные материалы и оборудование

При выборе стройматериалов нужно помнить, что, хотя стоимость многофункциональных высококачественных материалов выше, они оправдают свою цену надежностью и долговечностью. К примеру, хороший утеплитель и использование правильной технологии облицовки в будущем дадут экономию на мощности системы отопления и расходах на топливо.

При необходимости использования спецтехники в процессе строительства нужно заранее позаботиться о том, чтобы она присутствовала на объекте в нужное время. Также необходимо позаботиться о своевременной доставке всех стройматериалов и комплектующих.

Покупать материалы и оборудование лучше зимой, т.к. в этот период снижается интенсивность строительства, соответственно, увеличивается выбор материалов и снижаются цены на них. Оптовые закупки и отслеживание акционных распродаж позволяют сэкономить до 30% запланированных на покупку строительных материалов средств.

Как выбрать подрядчика

Наиболее активным сезоном для строительства считается период с весны до осени. Бригады строителей в это время максимально востребованы, в связи с чем нередко повышается стоимость их работ. С учетом того, что на оплату труда строительной бригады приходится примерно 10% от сметы, оптимальным решением будет заранее договориться с надежными профессионалами строительных фирм.

Фундамент — каким он должен быть

Закладываемый под дом фундамент должен выдержать вес дома со всем его внутренним наполнением. Подбор типа фундамента зависит от состава грунта. Кроме этого, его стоимость должна быть оправданной для данного проекта дома.

Самым прочным является монолитный плитный фундамент, который можно возводить на любых видах почв, но он является и самым дорогостоящим. Выбор такого фундамента должен быть обоснован, т.к. на многих типах грунта вполне достаточно обустроить ленточный фундамент (мелкий либо глубокий).

Итак, основные статьи экономии:

выбор и доставка стройматериалов;

выбор подрядчика;

использование современных технологий строительства.

Помните об этом, когда будете строить дом.