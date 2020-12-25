Сегодня в сети можно найти большое разнообразие обменников, где у вас есть возможность, как купить, так и продать валюту. У каждого обменника есть свой курс конвертации, разница порой может достигать 15-20%. Это только приведет к большим денежных потерям во время процесса обмена крупных, а также средних денежных сумм.

Мониторинг обменников Курсоф https://kursoff.com/BTC/P24UAH окажет вам неоценимую помощь в отслеживании самых выгодных курсов. Так вы сможете достаточно быстро отыскать самый выгодный для вас вариант конвертации выбранной вами валюты. Здесь вы сможете найти курсы обмена совершенно всех как электронных, так и наличных валют, в том числе это криптовалюты.

На сайте найдете мониторинг только проверенных пунктов обмена валюты по конвертации более сорока валюты и 3000 направлений.

Взаимодействие с монитором обменников

Для того, чтобы вы могли узнать актуальный курс обмена определенной валюты, вам нужно будет выбрать следующие пункты на сайте: «Отдаете» и «Получаете». Чтобы было вам удобно во время выбора валюты будут сразу же показаны все доступные варианты их конвертаризации. В открывшемся окошке будет проведена сортировка исходя из выгодности курса конвертации. К тому же тут можете узнать следующее:

узнаете минимальный и максимальный резерв онлайн-обменника;

ознакомитесь с отзывами обменного пункта;

подсчитаете сколько денег, вы сможете в итоге получить в процессе обмена выбранной суммы.

Чтобы совершить обмен валюты вам уже придется перейти на официальный сайт выбранного вами обменного пункта по прямой ссылке указанной в его названии. К каждому обменному пункту есть свое подробное описание, отзывы. Так сможете ознакомиться более подробно с пунктом обмена и уже исходя из отзывов решить, какому отдать предпочтение во время проведения конвертации.

Дополнительные возможности

К тому же на сайте по мониторингу обменных пунктов вы сможете воспользоваться функцией уведомлений, а также появления выбранного вами курса валют. Чтобы это произошло, вам нужно будет для начала перейти в «оповещения», указать вариант отправки это может быть электронная почта или мессенджер Telegram. Далее вам нужно будет ввести курс онлайн-обмена, и выбрать желаемый срок заявки от 6 часов до недели.