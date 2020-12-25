Причины неисправности аккумулятора

Если ноутбук перестал заряжаться, тот тут только одна проблема и скорее всего это сломался аккумулятор. Вы можете найти аккумулятор для ноутбука asus обратившись в asus-battery. А сейчас давайте разберемся какие же причины, из-за которых и приходит в негодность аккумулятор у ноутбука.

Причины поломок

1. Перегрев

Если ноутбук не будет отдыхать целый день, постоянно подключен к блоку питания, то со временем просто-напросто произойдёт перегрев батареи, и она выйдет из строя. Такие условия работы пагубно скажутся на работе батареи, она сгорит, оплавится местами и даже потеряет связь со своими контактами. Это может привести не только к поломке аккумулятора, но а также к вредным испарением в комнате, где находится такой ноутбук.

2. Возраст

Если все установленные правила обслуживания аккумулятора были соблюдены, и он сломался, то, скорее всего блок просто-напросто отслужил свой установленный срок полезного использования. Это, конечно же, будет не гарантийный случай, и самый простой вариант решения сложившейся ситуации, конечно же, купить новый аккумулятор.

3. Механические повреждения

Если ноутбук ни один раз падал например с метровой высоты, даже если это была мягкая поверхность такая как ковер. то все равно есть вероятность что некоторые шлейфы и провода были потеряны. Когда ноутбук поврежден, то при вскрытии можно с высокой вероятностью найти уже не работающую батарею, у нее пропала взаимосвязь с материнской платой и другими соединяющими элементами. Такой случай не гарантийный, но подлежит ремонту.

4. Заводской брак

Если ноутбук был приобретен не так давно, и у него еще имеется гарантия, а аккумулятор уже неисправен, то его в обязательном порядке вам должны заменить на новый. Этот процесс займет немало времени, но зато в конечном итоге удастся получить рабочий ноутбук, который вам прослужит еще долгие годы.

5. Неправильная эксплуатация

Стоит иметь в виду, что ноутбук не потерпит чрезмерную зарядку, а также разрядку. Необходимо следить за всем этим, чтобы он окончательно не разряжался, но и долго не был подключен к сети. Как увидели, что он зарядился, сразу отключайте, не стоит держать аккумулятор в сети слишком долго. Если это делать, то можете сразу себя готовить к тому, что скоро его вам придется менять на новый.

Это лишь самые популярные причины поломок аккумулятора, с которыми сталкиваются люди. Если вы будете правильно обращаться с этим устройством, то оно прослужит вам добрую службу.