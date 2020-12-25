Зеленский рассказал, что будет в случае полномасштабной войны с Россией

Президент Владимир Зеленский говорит, что не хочет даже представлять себе полномасштабную войну с Россией, но в случае ее начала страну будут защищать все.

Об этом он рассказал в интервью Фокус, передает УНИАН

“Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает”, – ответил президент.

Зеленский убежден, что когда он захочет пообщаться с Путиным, тот трубку возьмет. Но не звонит, потому что “нет предмета для разговора”.

“Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться”, – добавил он.

Также глава государства выступил за прямой диалог с Путиным.

“Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет”, – пояснил Зеленский.