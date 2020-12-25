Какой будет погода на Луганщине в выходные дни

В субботу, 26 декабря, в Луганской области ожидается ночью снежная погода, днем – мокрый снег, снег.

Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 0 до +2 градусов тепла.

В воскресенье, 27 декабря, по области ожидается ночью мокрый снег, днем – без существенных осадков.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит до -3 градусов мороза, а днем – до +2 градусов тепла.

Что касается погодных условий сегодня, 25 декабря, то в области ожидается днем мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем до -2 градусов мороза.