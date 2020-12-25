Зеленский рассказал о плане действия по прекращению войны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает, что сегодня пока рано говорить о плане «Б» по урегулированию конфликта, а Донбассе, сейчас Украина двигается в рамках предыдущих соглашений.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус», передает ДонПресс

Он пояснил, что Украина не может выйти из минских соглашений, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. — но он лично бы вышел.

«Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед очень медленно. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан», — сказал Зеленский.

Далее, по его словам, готовится встреча советников в нормандском формате.

«Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход», — отметил президент.

Глава государства добавил, что встреча советников в нормандском формате, которая должна была состояться в декабре, в ближайшее время не состоится.

На ней планировалось обсудить конкретные шаги и привязаны конкретные даты.

«И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А», — заявил он.

Зеленский добавил, что о плане Б пока «рано говорить, поскольку это болезненная и тонкая дипломатия».