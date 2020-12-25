Зеленский считает, что 2021 год будет легче

Новый, 2021 год, для украинцев будет легче, а Украину ожидает “небольшой подъем в экономике”

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает “ДС” со ссылкой на его интервью изданию “Фокус“.

Однако для самого гаранта грядущий год, по его мнению, будет таким же, как 2020-й, возможно, даже труднее.

“Этот высокосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Относительно нового года, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020-й, возможно, даже труднее. Все зависит, сколько будет вызовов. Для людей, считаю, будет легче. Идет символический год — год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, уважающих Украину”, — сказал Зеленский.

Также гарант считает, что украинцам должно быть легче потому, что страна научилась бороться с коронавирусом.

“Досадно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, хорошо, что они не боятся и психологически им легче”, — подчеркнул президент.

При этом Зеленский пообещал, что экономически также будет легче. “Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет”, — заверил он.