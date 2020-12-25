Лошади не виноваты: как старейший Стрелецкий конезавод на Луганщине довели до упадка

Осенью этого года журналисты “Радио Свобода” посетили самую восточную точку Украины – пгт Меловое, чтобы узнать о многочисленных проблемах этого поселка, до которых нет дела чиновникам с “большой земли”. А еще посетили несколько знаковых для района мест , в том числе Стрелецкий конный завод, оставленный на грани выживания.

Как сообщается, журналисты встретились с заместителем директора завода Игорем Скляровым, который пригласил их на встречу просто в поле вблизи села Лимаревка в соседнем Беловодском районе.

“На следующее утро там мы увидели сцену, достойную истерна Сергея Жадана «Ворошиловград»: посреди поля с неубранным подсолнечником застыл комбайн, у которого кучковались с десяток полицейских. Почтенного возраста дагестанец горячо о чем-то спорил с одним из них. В кабине комбайна скучали двое машинистов, а за всем этим, кроме нас, с интересом наблюдали с десяток жителей сел вблизи, которые лузгали семена прямо с подсолнухов”, – сказано в материале.

Известно, что конные заводы – целые сельскохозяйственные комплексы, которые кроме лошадей, разводят коров, овец и свиней, а также имеют огромные участки земли, причем отборочной: при царизме и советской власти на кавалерию не скупились. Только один Стрелецкий завод имеет более 8000 гектаров пахотных земель, общая же площадь земли в управлении всеми 14-ю конными заводами в Украине превышает 40 000 гектаров.

Все эти заводы для удобства управления бывший премьер-министр Николай Азаров в 2010 году объединил в государственное предприятие «Коневодство Украины», и с тех пор его филиалы (как теперь стали называться заводы) потеряли право самостоятельно заключать договоры с подрядчиками – чтобы засеять или убрать урожай, отремонтировать инвентарь и так далее. Это привело к настоящей войне между коневодами и «Коневодство»: стороны начали обвинять друг друга в злоупотреблениях.

Некоторое время подряды на выполнение любых работ в «Коневодстве Украины» получал частный конезавод «Миллениум», связанный с руководителем ассоциации «Жокей-клуб Украины» Константином Згарой. Его прозвали «конюхом Януковича» – за то, что поставлял элитных жеребцов беглецу из Украины. И этот «Миллениум» выставлял конезаводами счета за работы, которые, по словам работников этих заводов, на самом деле не проводились.

«3,5 тысячи гектаров земли зарастало бурьяном! – возмущается Игорь Скляров. – Уже целина пошла! А по документам выходило, что она пахалась, и нам выставлялась кредиторская задолженность » Постепенно завод, по словам Игоря, превращался в руины: лошадей и овец начали убивать из-за нехватки корма, тракторы и комбайны распродавать, а из конюшен начали «бежать» специалисты в поисках стабильной зарплаты. Скляров убежден: «Коневодство Украины» создано, чтобы обанкротить государственные конезаводы.

Бывший директор завода Ярослав Мартынюк добавил: «Мы уже загнаны в 9 миллионов долга, наше хозяйство. Им надо, чтобы продолжалась вся эта процедура: загнать, и потом, когда откроется рынок земли, за долги забирается земля в частную собственность, и идет с молотка. Всем нужны земли – не нужны ни лошади, ни люди ».

Весной он со Скляровым чтобы, как они говорят, помочь ситуации, сами заключили договор с частным инвестором на посев и уборку подсолнечника. Договорились, что он получит часть урожая, а от продажи остальных завод получит деньги на зарплаты, корма и ремонт комбайнов. Но летом 2020-го года новоназначенный директор «Коневодства» Евгений Веретюк (экс-помощник Алексея Азарова, сына бывшего премьера) остановил своим приказом сбор урожая, обвинив заводы в махинациях. И заодно – уволил всех директоров конезаводов, которые противились.

Дагестанец, который все еще спорил с полицейскими среди луганского поля, и оказался этим инвестором. Силовики же приехали проконтролировать исполнение «постановления об аресте урожая», которое журналистам так и не показали.

Пришло еще двадцать минут “разборок” инвесторов с полицейскими. Журналисты поинтересовались, смогут ли они все таки собрать урожай, но присутствующие лишь пожали плечами.

Далее журналисты “Радио Свобода” посетили сам конный завод. Сегодня здесь из-за всех невзгод осталось только 110 лошадей, а было до 800-та «в лучшие времена». «Это чистокровная английская верховая, другой породы здесь нет, – объясняет Игорь, – это скакать на ипподроме. Скорость. А в армии она нужна была, чтобы с шашкой идти в атаку ».

Рядом с отрядом стоит полуразрушенная, но невероятно красивая конюшня, которой почти 140 лет. Она выглядит просто фантастически изящно в этих сельских местах: многие детали и «фишки» – вроде специальной системы обогрева. «Специально для нее открыли кирпичный завод, с нашей же глины производилась эта кирпич, – с гордостью рассказывает Игорь. – В растворе нет ни одной грамма цемента известь, глина, песок и яйца. 1888 закончили ».

Внутри был манеж, в котором кобыл приводили на случку к жеребцам, и за этим, по словам проводника, в царские и раннекоммунистические времена можно и модно было наблюдать.

«Она чуть не убила лошадей и людей, крыша упала, потому что никто за ней не следил, – впервые после общения с лошадьми Игорь грустнеет. – Не ремонтировал никто, деньги, выделяемые разворовывались. Ему бы металлический каркас, металлопрофилем накрыть, внутри оштукатурить – простоит еще лет 200! ».

Игорь с грустью констатирует: сейчас лошади незатребованы, к сожалению. “И как-то в Украине ипподромы полноценно не работают. Тотализатор у нас приравняли к азартным играм – во всем мире приносит безумный доход! Ранее рынок сбыта был – Казахстан, Россия – они выгребали этих наших лошадей – в советские времена, до распада … ».

Игорь отмечает, что и сейчас в Казахстане заинтересованы в покупке лошадей. «Они хотят купить, но физически не могут перевезти, потому что закрытая граница с Россией. Казахи почему покупают наших лошадей – у них там какая-то скачка, они бегут по пересеченной местности. И вот их кони 30 километров не преодолеют, ломают ноги, а наши бегут смело и выигрывают еще 2 года после того, как не пьют нашу воду и не едят нашу траву ».

Возле заграждения с лошадьми журналистов встречает Светлана. Она «дневальная», ухаживает за лошадьми и конюшней – где побелить, где убрать. Как же ей работается?

«Да как … Никак. Без зарплаты. Январь нет, февраль нет, сентябрь нет, – в долг выживаю ». «А уйти не думали?» – спрашиваем, узнав о ее ставке – как и во многих вокруг она минимальна – менее 4-х тысяч гривен. «Куда? – смеется. – Конюшня и школа – больше некуда! »

«Людей кормит столица и граница. Граница закрыта, столица – далеко », – резюмирует ее босс и просит закурить.