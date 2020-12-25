С начала 2020 года в результате боевых действий на Донбассе погибло 49 украинских военных

С начала 2020 году в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.

В то же время там отмечают существенное уменьшение боевых потерь с началом “полного и всеобъемлющего прекращения огня” 27 июля.



В боях на Востоке Украины за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов ( “боевые безвозвратные потери ВСУ”). Четверо из них погибли уже во время перемирия.

Раненых в год ( “боевые санитарные потери ВСУ”), по данным Генштаба по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца. Из них за время перемирия – 15.

С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных. Таким образом количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335. А раненых за время перемирия – до 18.



“Самыми горячими” участками фронта остаются позиции на юге ( “Мариупольский направление”), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецким.

“С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ”, – отмечают в Генштабе.



В Генштабе также сообщили о небоевых потерях армии за год.

“Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек, из них с 27 июля – 15 человек”, – говорится в ответе Генштаба.

К небоевым потерям принадлежат смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Также к небоевым потерям следует отнести гибель одного бойца 14-й механизированной бригады, 14 декабря он исчез из своего подразделения, а через несколько дней его тело вернула так называемая “Народная милиция ЛНР” со следами многочисленных травм.