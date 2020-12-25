“Шел и плакал”: 5 правдивых историй из КПВВ “Станица Луганская”

На Луганщине открыто только одно КПВВ, при переходе на украинскую сторону необходимо устанавливать приложение “Дій вдома” и идти на самоизоляцию – все это отнимает время и влияет на эмоциональное состояние.

Издание Depo.Донбасс собрало пять правдивых историй о том, как получают украинский пенсию жители оккупированных территорий в условиях пандемии.

Украинская пенсия для жителей “ЛНР”: квест через КПВВ



Сегодня единственной “дорогой жизни” для пенсионеров из “ЛНР” является пункт пропуска в Станице Луганской. Именно сюда направляются пенсионеры из оккупированной Луганщины, чтобы в отделениях “Ощадбанка” получить свои пенсии. Однако сделать это не всегда просто: мешают ограничения, вызванные пандемией, а также прихоти боевиков “ЛНР”, которые закрывают свой пункт пропуска, когда им заблагорассудится.

“Сейчас, пока карантин, не нужно проходить обязательную идентификацию в банке, и пересекать” границу “. Но мне позвонили из банка, сказали приехать карту новую забрать. Я поехал. Не разбираюсь во всех этих смартфонах, мне сосед дал свой временно, и мне сказал, что там пограничники помогут установить программу эту “Дій вдома” – делится 70-летний пенсионер из оккупированного Перевальска своей историей.

По его словам, проблемы возникли на украинском блокпосту, поскольку на смартфоне оказалась стара версия системы Android, и установить приложение не получилось. “Мне пограничники говорят: дедушка, у вас телефон старый, не получится установить программу эту. Не пропускают! Я вернулся было назад, на мосту мальчишка подошел, расспросил, что случилось, потому что я шел и плакал. Мальчик продал мне какой телефон за 3000 рублей (1150 гривен), и сказал, что сюда получится поставить ту программу. Я и купил. Пограничники сказали, что такой телефон подходит. Все мне там настроили и пропустили “, – рассказал мужчина.

По его словам, после того, как он сдал тест на COVID-19 за 1250 гривен в одном из мобильных пунктов, ему за сутки пришел результат: он полностью здоров. Пока ждал результат теста, снимал жилье в Станице по 150 гривен в сутки. А потом успешно и без происшествий получил в “Ощадбанке” свою новую карту и снял пенсию наличными в банкомате.

Как получить украинское пенсию в “ЛНР”: наличные с потерей процентов



Другой 65-летний пенсионер из Луганска ранее также ездил за украинской пенсией в Станицу, но из-за карантина, всплеск коронавирусной болезни и нестабильной работы КПВВ решил проблему на месте: переводил с карты в наличные пенсию в финансовых центрах “ЛНР”.

“У нас в Луганске много таких” банков “, которые предоставляют услуги получения украинской пенсии и снятия денег с карт. Я им отдаю карту Ощадбанка, логин и пароль, главное, чтобы она была зарегистрирована в системе” Ощад 24 “. И они с моей карточки перечисляют на свою, а мне отдают на руки наличными, за вычетом от 3% до 5% в рублях по курсу 2,50 за одну гривну “, – рассказывает пенсионер.

По его словам, в Луганске у пенсионеров есть риск наткнуться на недобросовестных дельцов и мошенников. “У меня есть знакомые, которые отдавали на руки карту людям, чтобы те якобы обналичили их пенсию в Донецкой области. В итоге ни карт, ни денег – ничего вообще, как в воду канули”, – резюмировал человек.

Как он отметил, схема обналичивания средств из украинских карт свободно действовала до конца июня 2020 года, но теперь в “ЛНР” это сделать не всегда просто. “Там они некий” закон “приняли, и теперь финансовым центрам запретили переводы делать с карт, только обмен валют. Говорят, лицензии нет, и пенсию не снимают. А в этих” шарашкиных контор “, кто лицензию имеет, или курс слишком низкий, или процент высок. Но приходится соглашаться, потому что выбора нет “, – говорит пенсионер.

Ранее так называемый “госбанк ЛНР” разработал “закон”, который с 1 июля обязывает всех операторов финансовых услуг в “республике” регистрироваться как “юридические лица” для осуществления денежных переводов. Технически это сделать не сложно, но для дельцов не всегда рационально, а за нарушение данного «закона» предпринимателям грозят серьезные штрафы. Поэтому некоторые финансовые центры теперь осуществляют операции по обналичиванию средств нелегально, и делают это только для “своих”.

“Для работы с украинскими картами,” госбанк “обязал предоставить участникам рынка определенные документы, которые не все смогут предоставить, особенно мелкие коммерческие центры, поэтому, мы, скорее всего, перестанем предоставлять этот вид услуг”, – отметил один из представителей коммерческого центра в Луганске.

Выплата украинской пенсии – что ждет пенсионеров, которые откажутся от самоизоляции



Пенсионер из Алчевска уехал решать свои пенсионные вопросы в “Ощадбанк” в поселок Сватово, что на Луганщине. “На Станице Луганской меня спросили: где будете проходить самоизоляцию? Я ответил: не знаю, мне негде. Тогда они предложили мне пройти обсервацию в больнице. Я не сильно был доволен этим вариантом, но тогда согласился. И меня отправили в районную больницу. Там были ужасные условия, и я хотел уже домой бежать, но мне сказали, что в случае отказа мне грозит штраф 17 тыс. гривен “, – рассказывает он.

По словам мужчины, весь срок обсервации в больнице он находился под наблюдением полицейских. “Я думал, что там никто строго следить не будет, и какой там! Полицейские дежурят, за территорию больницы не получиться выйти. Кормили там худо-бедно, терпимо, да еще что-то мне приносили из магазина сотрудники, когда я деньги им давал. Провалялся там пол месяца. Так свет исчезает, то воды нет, принять душ и помыться – отдельное приключение. Больница старая, по швам трещит. Видели бы вы их туалеты, стыдно даже рассказывать! “, – рассказал пенсионер.

По его словам, позже он понял, что лучше и дешевле было бы сдать тест на COVID-19 в Станице, чем томиться пол месяца в обсервации, но выбор уже был сделан. “Когда я съездил в Сватово и вернулся домой, то внук очень ругал меня. Он в интернете посмотрел, там писали, что большинство мест обсервации на Луганщине не пригодны для изоляции людей”, – делится пенсионер.

Как связаны украинские пенсии для жителей “ЛНР” и тест на COVID-19



Сегодня на больничную обсервацию попадают лишь единицы из пенсионеров: большинство согласны проходить ПЦР-тесты на коронавирус. В Станице Луганской пунктов приема анализов несколько.

Пожилая женщина из оккупированного шахтерского городка Брянка также поехала за пенсией в Станицу Луганскую. Успешно преодолев все квесты с установлением программы “Дій вдома””, она, наконец, попала в украинский поселок. Здесь и согласилась сдать тест на коронавирус. “Кто-то в очереди у блокпоста сказал, что можно сдать в местной больнице, там якобы очереди меньше. Туда я и ушла. Взяли мазок, сказали ждать трое суток, приняли 1250 гривен. Ни чека не давали, ни квитанций. Я жила у родственников и ждала звонок из лаборатории, чтобы сняли с самоизоляции “, – рассказывает женщина.

Наконец раздался долгожданный звонок: голос в трубке сказал, что коронавируса у женщины нет, а самоизоляция отменяется. Но радость была преждевременной. “Я не знаю, что там у них происходит, но оказалось, что на телефон мне не приходит сообщении об отмене самоизоляции, поскольку эта фирма якобы нелегально тесты делает, поэтому нужно будет пересдавать. Я пошла туда скандалить, а они только руками разводили. Что делать было? Потом люди сказали, что нужно было сдавать тест в вагончике у КППВ, там официально все. Пришлось пересдавать ПЦР “, – делится приключениями пенсионерка.

Таким образом женщине из Брянки пришлось дважды заплатить за тест на коронавирус, а также потратить дополнительное время на ожидание результатов. Отмена самоизоляции для пенсионерки второй раз прошло успешно: сообщение в приложении было доставлено в срок.

За что штрафуют в Украине пенсионеров из “ЛНР”



Сложности, с которыми сталкиваются пенсионеры в оккупации в погоне за украинский пенсией, бывают разные. Что делать, если нужно срочно попасть в украинский банк и нет времени на самоизоляцию? Одним из выходов в такой ситуации является путь в Украину через Россию. Так и поступил пенсионер-луганчанин, который решил поехать в украинской пограничный поселок Меловое. Для этого ему пришлось вынужденно нарушить украинские законы и пересечь госграницу через один из временно неподконтрольных пунктов пропуска в Изварино.

“Через Изварино поехали автобусом, приехали ночью в Чертково Ростовской области. Перешли в Меловое, там украинские пограничники говорят: мы вынуждены вас оштрафовать за незаконное пересечение границы. А я им дерзко так говорю: я что, виноват, что вы его не контролируете? Они , конечно, возмутились, выписали штраф на 17 тыс. гривен, дали квитанцию, сказали в срок за две недели оплатить, иначе будут проблемы “, – рассказывает пенсионер из Луганска.

Как рассказал мужчина, на месте «договориться» не получилось. Не платить штраф и уехать обратно в оккупацию тоже было не вариантом: пограничники в Меловом пообещали спокойно выпустить из страны только при наличии квитанции об уплате штрафа. “Пришлось уплатить штраф, на обратном пути квитанцию ​​проверили и забрали. Говорят, если повторно” нарушу “, то штраф уже 5 тыс. Гривен. Но я теперь через Станицу езжу, больше штраф платить не хочу”, – рассказывает мужчина.

По словам украинских правозащитников, эти штрафы несложно обжаловать в судебном порядке, однако большинство пенсионеров так делать будут: у них на это нет ни свободного времени, ни желания.