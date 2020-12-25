Все на лед: в Северодонецке открыли ледовую площадку. ВИДЕО

Вчера, 24 декабря, на запасном футбольном поле стадиона «Химик» в Северодонецке открыли Зимний каток.

Об этом сообщает издание 06452.com.ua, которое опубликовало фото и видео с места событий.

Инициатива создания ледового поля принадлежит хоккеистам команды “Химик. Ее поддержали общественники, которые помогли материалами для сооружения бортиков ледовой арены. Воду для заливки катка предоставили сотрудники ГСЧС.

На торжественном открытии площадки присутствовала легендарная хоккейная команда “Химик”. Ветераны хоккея против молодежной сборной сыграли дружеский матч.

Как сообщает издание, посещение ледовой площадки для северодончан бесплатное. Единственное – нужно приходить со своими коньками. Переодеться можно будет в раздевалках спортивной школы, там будет также доступен душ и туалет.

На ледовом поле есть освещение, поэтому тренировки возможны в вечернее время. Каток будет открыт с 9:00 до 21:00. Он создан в соответствии с нормами безопасности.