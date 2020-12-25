В профильном ведомстве рассказали, как хотят упростить доступ жителей ОРДЛО к пенсиям и выплатам в условиях карантина

Жителей временно неподконтрольного Донбасса на КПВВ начнут бесплатно тестировать на коронавирус, чтобы люди могли не отправляться на самоизоляцию или обсервацию.

Об этом заявила советник по медицинским вопросам главы Минреинтеграции Оксана Сухорукова в ходе онлайн-дискуссии «COVID-19: новые вызовы в сфере защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта», передает aif.ua со ссылкой на Донецкие новости.

Минреинтеграции хочет таким образом упростить доступ жителей неподконтрольного Донбасса к украинским пенсиям, соцвыплатам и услугам в условиях карантина.

Минреинтеграции ведет переговоры с Минздравом по упрощению процесса пересечения линии разграничения.

«Это упрощение заключается в следующем. Во-первых, это применение не ПЦР-тестов, а тестирование на антитела (ИФА) при пересечении линии разграничения. Во-вторых, сделать это бесплатно непосредственно на КПВВ… Нужно понимать, что это не просто замена теста», – сообщила она.

Она отметила, что Минреинтеграции уже давно предлагает ввести данные изменения, «однако все зависит от Минздрава».

«Но надеюсь, в ближайшее время эти изменения будут внесены в Постановление Кабмина № 641 («Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий…», – ред.)… Мы уже на выходе в обсуждении этих вопросов, и надеюсь, что все это очень скоро заработает», – резюмировала Сухорукова.