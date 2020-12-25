В Украине на Новый год будет жара до плюс 13: детальный прогноз по городам

До встречи Нового 2021 года остаются считанные дни. Тем временем синоптики прогнозируют, что 31 декабря в Украине будет не совсем зимняя погода: в южных регионах столбики термометров повысятся до + 13°, в других регионах – + 3° ночью и до + 8° днем.

Об этом говорится в сообщении синоптиков ресурса Gismeteo.

В четверг, 31 декабря, осадки в виде дождя ожидаются в Хмельницкой и Винницкой областях, на остальной территории – без осадков.

В Киеве на Новый год ожидается облачная погода, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.

В Чернигове – пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

Во Львове 31 декабря – облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне на Новый год – облачно, ночью +3°, днем +6°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно.

В Хмельницком 31 декабря ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске – облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Черновцах – облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице на Новый год – дождь, +2°…+8°.

В Житомире будет облачно, температура ночью +1°, днем +7°.

В Черкассах ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.

В Кропивницком – облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Полтаве 31 декабря – переменная облачность, температура воздуха -2°…+2°.

В Одессе – облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве на Новый год переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье – облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Сумах – облачно, температура воздуха -3°…+1°.

В Харькове – облачно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре – облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.

В Симферополе на Новый год будет малооблачно, +4°…+13°.

В Краматорске – пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Северодонецке 31 декабря облачно, температура ночью -1°, днем 0°.

Как сообщал “источник”, синоптик Наталья Диденко прогнозирует серьезное потепление. По ее словам, осадков в виде снега на Новый год можно не ждать.