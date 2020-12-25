В Украине на Новый год будет жара до плюс 13: детальный прогноз по городам

До встречи Нового 2021 года остаются считанные дни. Тем временем синоптики прогнозируют, что 31 декабря в Украине будет не совсем зимняя погода: в южных регионах столбики термометров повысятся до + 13°, в других регионах – + 3° ночью и до + 8° днем.
Об этом говорится в сообщении синоптиков ресурса Gismeteo.
В четверг, 31 декабря, осадки в виде дождя ожидаются в Хмельницкой и Винницкой областях, на остальной территории – без осадков.
- В Киеве на Новый год ожидается облачная погода, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.
- В Чернигове – пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- Во Львове 31 декабря – облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.
- В Ривне на Новый год – облачно, ночью +3°, днем +6°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно.
- В Хмельницком 31 декабря ночью +2°, днем +5°, дождь.
- В Ивано-Франковске – облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Черновцах – облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +8°.
- В Виннице на Новый год – дождь, +2°…+8°.
- В Житомире будет облачно, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.
- В Кропивницком – облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Полтаве 31 декабря – переменная облачность, температура воздуха -2°…+2°.
- В Одессе – облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Херсоне ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве на Новый год переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Запорожье – облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Сумах – облачно, температура воздуха -3°…+1°.
- В Харькове – облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Днепре – облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Симферополе на Новый год будет малооблачно, +4°…+13°.
- В Краматорске – пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Северодонецке 31 декабря облачно, температура ночью -1°, днем 0°.
Как сообщал “источник”, синоптик Наталья Диденко прогнозирует серьезное потепление. По ее словам, осадков в виде снега на Новый год можно не ждать.