На Луганщине растет количество новых больных коронавирусом

В Луганской области антирекорд по количеству заболевших коронавирусом – 262 новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 18 Рубежное – 32, Северодонецк – 45, Беловодский район – 1, Белокуракинский – 13, Кременской – 11, Марковский – 1, Новоайдарский – 29 Новопсковский – 7, Попаснянский – 20 Сватовский – 33, Станично-Луганский – 18 Старобельский – 11 Троицкий – 23.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 9443 человек.

Из них выздоровели – 6681 (135 за последние сутки); лечатся – 2503 (396 – стационарно, 2107 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 389 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 247.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 46-летняя женщина из города Лисичанск, 64-летний мужчина и 85-летняя женщина из Сватовского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 259 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27,4%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 декабря (09:00) в Украине 1001132 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 17 395 – летальных, 631435 человек выздоровели. Всего проведено 5390952 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 11 490 новых случаев; летальных – 223; осуществлено 66358 тестирований; выздоровели 15775 человек.