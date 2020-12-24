В облгосадминистрации приняли бюджет региона: основные статьи доходов и расходов

Заседание коллегии Луганской областной госадминистрации состоялось сегодня, 24 декабря. Ее провел глава Луганщины Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Завершающий этап формирования проектов областного и местных бюджетов совпал с изменениями в административно-территориальном устройстве. Это придало сложностей в течении бюджетного процесса. Потому что после укрупнения районов и недавних выборов в местные советы обновился состав работников соответствующих органов власти. Для некоторых из них формирование бюджета на 2021 становится первым таким опытом, – отметил председатель областной государственной администрации. – Поэтому мы должны не только утвердить показатели областного бюджета, но и оказывать помощь коллегам из территориальных общин, чтобы они вовремя и качественно составили и приняли местные бюджеты, которые имеют прямые взаимоотношения с государственным бюджетом ».

О проекте областного бюджета на 2021 доложила директор Департамента финансов облгосадминистрации Татьяна Аникиева.

Она подчеркнула, что при утверждении Государственного бюджета Правительством учтены индекс инфляции на уровне 7,3%. Соответственно, его же использовали и при составлении проекта областного бюджета, как и индексы прогнозного роста в следующем году цен и тарифов на энергоносители и коммунальные услуги.

Поэтому, общий объем доходов определен в сумме 1.925,0 млн гривен. Из них доходы общего фонда – 706, 7 млн гривен, специального фонда – 71, 8 млн гривен.

Трансферты из государственного бюджета составляют 1.146,5 млн гривен, в том числе базовая дотация – 202 млн гривен, дополнительная дотация на финансирование расходов по содержанию переданных заведений образования и здравоохранения – 180, 8 млн гривен, субвенции – 763, 8 млн гривен .

Проектом было предложено определить доходы общего фонда областного бюджета в сумме 706, 7 млн гривен, что на 17,8% больше ожидаемых поступлений текущего года.

В структуре доходов общего фонда областного бюджета удельный вес собственных доходов составляет 53,8%, базовая дотация из государственного бюджета – 15,4%, дополнительная дотация на финансирование расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 13,8%, субвенции – 17%.

Основными источниками собственных поступлений в областной бюджет в следующем году будут: налог и сбор на доходы физических лиц – 644, 3 млн гривен (91,2%), налог на прибыль предприятий – 31,3 млн гривен (4,4%), рентные платежи – 13, 5 млн гривен (1,9%), плата за лицензии и другие поступления – 17, 6 млн гривен (2,5%).

Поступления в специальный фонд областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) прогнозируются на уровне 71, 8 млн гривен, в том числе: экологический налог – 10,0 млн гривен, собственные поступления бюджетных учреждений – 61, 8 млн гривен.

Объем субвенций из государственного бюджета в общий фонд областного бюджета предусмотрены в сумме 224, 2 млн гривен. Также законом о бюджете на следующий год предусмотрено ряд субвенций, которые еще не распределены между регионами.

Татьяна Аникиева отметила, что общий объем расходов областного бюджета на 2021 определен в сумме 1 925,0 млн гривен (с учетом трансфертов). Из них расходы общего фонда – 1 313, 6 млн гривен, специального фонда – 611, 4 млн гривен.

В частности, увеличивается объем расходов на образование – 5,0% или на 29,1 млн гривен, социальная защита и социальное обеспечение населения – 12,8% или на 15, 2 млн гривен, культуру и искусство на 12,6% или на 6 ,9 млн гривен, физической культуре и спорте – 13,3% или на 5, 2 млн гривен.

Кроме того, в проект бюджета учтены расходы на мероприятия по организации спасения на водах; финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, которые будут финансироваться за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам; другую деятельность в сфере экологии и охраны природных ресурсов; выполнения Региональной комплексной программы поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и улучшения условий жизнеобеспечения сельского населения «Собственный дом», охрану и рациональное использование природных ресурсов проведение общеобластных мероприятий; содержание центров социально-психологической реабилитации детей; обеспечение бесперебойного функционирования информационно-аналитической системы мониторинга выполнения местных бюджетов области.

Этот проект областного бюджета решением коллегии облгосадминистрации был утвержден.

«Поэтому, наша задача – обеспечить качественное его выполнение», – отметил Сергей Гайдай.

Татьяна Аникиева поблагодарила всех главных распорядителей бюджетных средств, их экономические службы, которые приняли активное участие в подготовке проекту бюджета.