На Попаснянщине приобрели спецавтомобиль для ремонтных работ на сетях водоснабжения

Глава Попаснянской районной государственной администрации Роман Власенко передал ключи от специализированного автомобиля для проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



Передача служебного транспорта состоялась сегодня, 24 декабря. Роман Власенко лично вручил ключи от специализированного автомобиля – аварийной мастерской представителю КП «Камышевахский водоканал». Это специализированное авто, созданное на базе МАЗ-4471, имеет необходимое для проведения текущих и экстренных ремонтов водопроводов оборудования.

Средства на его приобретение были выделены из районного бюджета в размере 1, 8 млн грн. В перспективе этот автомобиль будет работать на благо всех жителей будущей Попаснянской ОТГ.