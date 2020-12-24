Скоро Новый год! Отмечаем праздники безопасно

Вскоре Новогодние и Рождественские праздники. Чтобы последствия от пожара никому не затмили праздники, необходимо соблюдать определенные требования пожарной безопасности. Такие требования и к новогодним елкам, елочным украшениям и другим изделиям, которые используются во время празднования Нового Года и Рождества Христова.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской районной государственной администрации.

Новый год – это свечи, хлопушки и огни, а елки, к сожалению, очень хорошо горят. При этом, искусственные, еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся. Чтобы елка приносила только радость, устанавливать ее надо подальше от отопительных приборов и источников открытого огня – каминов, газовых плит и др. При выборе искусственной елки безопаснее отдать предпочтение моделям, которые имеют противопожарное пропитки (эта информация указывается на упаковке). На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни.

Следует соблюдать и правила электробезопасности – запрещается украшать елку не сертифицированными электрическими изделиями. Подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений. При обнаружении неисправности в иллюминации – нагрев проводов, мигание лампочек, искрение, она должна быть срочно отключена.

Кременской ГРО ГУ ДСНС Украины в Луганской области напоминает! Помните, что только при соблюдении этих правил Вы сможете подарить безопасный праздник себе и своей семье.