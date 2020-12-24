На Луганщине четырем женщинам присвоили почетное звание “Мать-героиня”

В соответствии с Указом Президента Украины № 568/2020 четверо жительниц Луганской области награждены почетным званием Украины «Мать-героиня».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Среди них жительница с. Песчаное Старобельского района, которая родила и воспитала пятерых детей, жительница с. Штормовое Новоайдарского района, которая является мамой девяти детей, а также две женщины пгт Волчеяровка Попаснянского района, которые к тому же являются сестрами. Так, одна из них – мать пятерых детей, вторая гордится шестью детьми.

Напомним, что почетное звание Украины «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

В течение 2015-2020 годов 83 женщинам, которые проживают в Луганской области, присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».

Им выплачивается единовременное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.