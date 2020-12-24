Спасатели в Счастье получили специальный аварийно-спасательный автомобиль легкого типа САРМ-Л. ФОТО

32-ой Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Луганской области передали специальный аварийно-спасательный автомобиль легкого типа САРМ-Л на базе шасси FORD RANGER.

Об этом рассказали на странице 32-ой ГПСЧ в соцсети Фейсбук.

Как указывается, данное авто имеет современную комплектацию с соответствующим функциональным высококачественным оборудованием, которое уверенно позволит выполнять все поставленные задачи (деблокирование пострадавших и погибших, стабилизации транспортных средств при сложных ДТП с участием грузовых автомобилей или с переброской ТС и т.д.).



Данные автомобили были реализованы в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период 2018-2020 годов, утвержденной Постановлением Кабинет Министров Украины от 25 апреля 2018 № 435 (с изменениями), государственным заказчиком которой является Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины.