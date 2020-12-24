Важно знать: в последней версии приложения “Дій вдома” появилось несколько обновлений

Как известно, с целью противодействия распространению COVID-19 и мониторинга самоизоляции используется электронный сервис “Дій вдома”.
Такой приложение является обязательным для лиц, пересекающих государственную границу и КПВВ (со стороны временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым) и подлежащих самоизоляции. В случае невозможности его установления лицо подлежит обсервации, напоминает “Юридический советник для переселенцев”.
В последней версии электронного сервиса появилось несколько важных обновлений:
🔹 таймер на 24 часа для отсчета времени, отведенного на выход из места самоизоляции, и напоминание об его отключении;
🔹 увеличен интервал времени, отведенный на прохождение верификации с 15 до 20 минут
🔹 автоматическое сообщение об отрицательном результате ПЦР-теста;
🔹 возможность ввода информации о контактных лицах;
🔹 сообщение о появлении симптомов заболевания во время самоизоляции.
Приложение здесь:
Android http://surl.li/ijwe