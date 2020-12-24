Правозащитники рассказали, что делать переселенцам, если сотрудники ПФУ угрожают заблокировать выплаты

На Горячую линию правозащитной организации “Донбасс SOS” поступают звонки от переселенцев, которым отделения Пенсионного фонда Украины обещают заблокировать либо уже заблокировали выплаты, ссылаясь в устной форме на то, что они не прошли идентификацию, либо по другим причинам.

Об этом напоминает пресс-служба “Донбасс SOS”

В организации напоминают: с 12 марта 2020 года на всей территории Украины действует карантин. Сейчас он продлен до 28 февраля.

Согласно п.4 Заключительных положений Закона Украины № 540 от 30.03.2020 (https://bit.ly/2WEdGoj), в период карантина и в течение 30 дней с даты его окончания ВПЛ должны продолжать получать пенсии и любые социальные выплаты, которые были назначены им до того, как карантин начался, т.е. до 12 марта.

Кроме того, согласно п.3 Заключительных положений Закона Украины № 530 от 17.03.2020 (https://bit.ly/2Kz6qr7), в период карантина и в течение 30 дней с даты его окончания «Ощадбанк» не может заблокировать счета переселенцев в связи с тем, что они не прошли идентификацию. Следовательно, к переселенцам также не может быть применен 17-й пункт Порядка выплаты пенсий (https://bit.ly/37KCfGi) о приостановке пенсии в случае непрохождения идентификации и верификации в течение года.

Поэтому! Если вы сталкиваетесь с незаконными угрозами или действиями сотрудников пенсионных фондов, ссылайтесь на эти нормы законов (рекомендуем прочесть указанные пункты полностью). Если сотрудники на местах не знают, как действовать – обращайтесь в областные управления ПФУ (http://bit.ly/38rPPxC).

Если это не помогает, можно обратиться непосредственно в Минсоцполитики (http://bit.ly/2KKsj6F) и зафиксировать жалобу в Правительственном контактном центре (https://ukc.gov.ua/), можно позвонить на короткий номер 1545). Информацию о ситуации можно получить также на Горячей линии Пенсионного фонда 0 800 503 753.