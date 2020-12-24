В Кабмине рассказали, когда Украина возобновит авиасообщение с ЕС

В Мининфраструктуры назвали даты, когда Украина может возобновить авиасообщение со странами Евросоюза, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. По словам министра Владислава Криклия, в следующем 2021 году Украина планирует возобновить около половины перелетов, которые были до пандемии.

Об этом Криклий рассказал в эфире программы “Что это было?” на 24 канале.

Министр отметил, что Украина, как и другие страны, в плане возобновления авиасообщения зависит от общей ситуации с распространением коронавируса в мире.

“По состоянию на конец 2020 года мы выходим на возобновление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем 2021 году восстановится половина перелетов”, – заявил Криклий.

По словам главы Мининфраструктуры, ожидается, что только в 2023 году перевозки выйдут на уровень 2019 года, однако все будет зависеть от ситуации с пандемией.

Также Криклий добавил, что в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.

“Мы ожидаем, что это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений”, – добавил Криклий.

Как сообщал “источник”, Украина планирует ограничить авиасообщение с Великобританией и другими странами, где обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса, до 1 января 2021 года. Соответствующее решение уже готово, его примут в ближайшие дни.