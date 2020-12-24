Северодончанка отдала мошеннику 100 тысяч гривен и 4700 долларов

На крючок мошенников попала жительница г. Северодонецк. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Считая, что спасает дочь от беды, потерпевшая отдала неизвестному сбережения в сумме 4700 долларов США и 100 тыс. грн.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Для того, чтобы свести шансы аферистов на нет, полиция в очередной раз советует придерживаться следующих правил: