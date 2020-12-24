Правительство одобрило Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Вчера, 23 декабря 2020 года, на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Урядовый портал

«Отмечу – речь идет о решении вопросов социально-экономического характера на подконтрольной Правительству территории Донецкой и Луганской областей. Эта концепция ляжет в основу при разработке Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской. Так, в начале говорится о подконтрольной Правительству территории. Сейчас мы имеем пространство для эксперимента и создание оснований для того, чтобы международное сообщество начало рассматривать будущую Стратегию экономического развития в начале этого региона, а затем и других регионов Украины составляющую собственной экономической политики », – сказал Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Он отметил, что к 2014 году Донецкая и Луганская были чрезвычайно мощными индустриальными и аграрными регионами. Но в результате вооруженной агрессии Российской Федерации эти территории были разрушены.

«Повторюсь – экономические потери многочисленные. Эксперты оценивают, что на минимальное экономическое восстановление Донецкой и Луганской понадобится около 20 млрд долларов. Эти цифры ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас – они астрономические и решить эти проблемы за счет средств госбюджета, доноров или очередных кредитов – невозможно. На это способны только инвесторы », – добавил Алексей Резников.

Он пояснил, что подход Концепции будущей Стратегии базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций через:

● Определение территорий и кластеров приоритетного развития;

● Введение налоговых стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие;

● Распространение стандартов международных коммерческих арбитражей;

● Страхование военно-политических рисков;

● Развитие инфраструктуры.

«Создание рабочих мест и развитие способности громад – это приоритеты. Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Будущая Стратегия, которая будет разработана на базе сегодняшней концепции, будет полностью укладываться в логику реформы децентрализации, которая была реализована во многом при поддержке европейских партнеров. Западные инвестиции, вместе с отечественными, могут сыграть решающую роль в превращении областей в двигатель экономического развития. И когда инвесторы увидят, что даже на рискованных территориях – вблизи линии соприкосновения, они могут эффективно работать, развиваться и получать КПД, то они и всю остальную территорию Украины точно будут рассматривать как инвестиционно привлекательную для них. И от нас с вами зависит, будет ли будущая Стратегия успешной. Спасибо коллегам за поддержку », – сказал Вице-премьер-министр Украины.

Концепция была поддержана с учетом доработки в течение одного дня технико-юридических правок совместно с Минфином и Минэкономики.

«Кстати, немного открою завесу. НАК «Нафтогаз Украины» начинает проект по освоению Юзовского месторождения. Большая часть участка находится в Донецкой области. Это большой инвестпроект, который прекрасно вписывается в ключевые принципы нашей концепции. Ведь это и украинские инвестиции, и дополнительные налоги и рабочие места, развитие общин, а в перспективе – международные инвестиции », – подытожил Алексей Резников.

Напомним, во исполнение решения Правительства о принятии Концепции Минреинтеграции планирует разработать Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на основе 42 международных кейсов и представить ее на утверждение Кабинета Министров до апреля 2021 года.

Будущая Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут.