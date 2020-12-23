Скромно, без излишеств: во сколько украинцу обойдется эконом-вариант новогоднего стола

Эксперты посчитали, что новогодний стол на 2021 год для семьи из четырех человек подорожал на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Приведенные данные – средний показатель по Украине, в Киеве застолье подорожает на 7,4%.

“источник” привел эконом-вариант меню украинцев на Новый год и рассказал, сколько придется потратить денег на праздничное застолье.

Так, 3 кг традиционного салата “Оливье” обойдется в 159,37 грн, что на 13,8% больше, чем в прошлом году. Самым дорогим ингредиентами блюда является колбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка – 32,50 грн, 200 г соленых огурцов – 16,50 грн, 6 яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель.

Полтора килограмма салата “Сельдь под шубой” будет стоить 120,37 грн. Самый дорогой ингредиент – филе сельди за 100 грн за пол кило. Пачка майонеза – 12,50 грн, морковь – 1,81 грн, свекла – 2,17 грн, лук – 1,19 грн, по одной штуке каждого, и картофель – 2,70 грн за две штуки.

Что касается мясных и колбасных изделий, то на семью придется выложить около 400 гривен за 2,5 кг. По данным Института аграрной экономики, это на 30% больше новогоднего стола 2020 года. Полкило нарезки с сырокопченной колбасой “Салями” будет стоить 89,50 грн, подбрюшины копченой – 100 грн, биток из свинины свежий – 110 грн. За килограмм куриного филе в среднем просят 95 грн. Как ранее отмечалось, нарезка из филе сельди будет стоить 100 грн. Еще 66 грн придется отдать за 300 г сыра и 40 грн за пачку масла.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. Так два кг картофеля будет стоить в этом году 19,30 грн, кило грибов – 50 грн, полкило сладкого перца – 52,50 грн, а такой же вес свежих огурцов обойдется в 22,50 грн, килограмм свежих помидоров – 38 грн.

Тарелка с фруктами, которая состоит из двух килограммов мандаринов, килограмма бананов и яблок, будет стоить в пределах 124 грн.

Батон белого хлеба будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Из алкоголя бутылка шампанского обойдется в 120-130 грн, а 0,5 коньяка 5-летней выдержки – 190 грн. Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, минеральной воды – 11,30 грн, за сладкую воду – 27 грн.

В итоге стоимость бюджетного варианта новогоднего стола, по данным Института аграрной экономии, в Киеве составит 1916 грн. По Украине немного ниже – 1706 грн.

Больше о том, сколько надо готовить украинцам денег на праздничное застолье, читайте в материале “источника”: “Новогодний стол-2021: сколько будет стоить празднования для украинцев”.