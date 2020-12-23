НВФ “ЛНР” вернули пленного бойца 14-й ОМБР украинской стороне

Военнослужащего 140-й ОМБР Александра Попко, захваченного недавно в плен боевиками ОРДЛО, вернули Украине.

Это событие произошло 23 декабря. Об этом сообщает Главком со ссылкой на сообщение делегации Украины в ТКГ.

По словам представителей украинской стороны, Украине удалось вернуть воина благодаря действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ. Кроме того, освобождение происходило с участием наблюдателей ОБСЕ.



Известно, что Александр только недавно попал на временно неподконтрольную территорию. Однако, при каких обстоятельствах это произошло, – информации нет. Сейчас происходит выяснение.

Добавим, что Александр Попко имеет звание младшего сержанта. В 14-й бригаде он служит на должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона.



Напомним, отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.

Позже СМИ оккупантов назвали имя пленного украинского военного. Боец попал в плен в Луганской области, где держит оборону воинская часть. Как утверждали боевики, украинский военный якобы был в состоянии наркотического опьянения.