На Луганщине 187 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки

Лабораторно подтверждено 187 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще семь больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – шестдесят три, Рубежное – двадцать девять, Северодонецк – пятьдесят пять, Беловодский район – восемь, Белокуракинский – пять, Кременской – четыре, Марковский – четыре, Новоайдарский – девять, Попаснянский – один, Сватовский – один, Станично-Луганский – один, Старобельский – семь.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 9181 лица.

Из них выздоровели – 6546 (147 за последние сутки); лечатся – 2379 (382 – стационарно, 1997 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 375 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 243.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 41-летний мужчина и 65-летняя женщина из города Лисичанск, 62-летняя женщина из Рубежного, 88-летний мужчина из Северодонецка, 52-летняя женщина из Беловодского района, 59-летняя женщина из Сватовского района, 88-летний мужчина из Попаснянского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 256 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 27%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 23 декабря (09:00) в Украине 989 642 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 17 172 – летальные, 615660 человек выздоровели. Всего проведено 5348820 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 10 136 новых случаев; летальных – 275; осуществлено 61445 тестирований; выздоровели 15372 человека.