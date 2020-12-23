Яркая новогодняя иллюминация на дом – предложения интернет-магазина Lumen

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Главным украшением фасадной праздничной иллюминации являются гирлянды. \они могут быть различны по конфигурации. наиболее популярны обычная гирлянда или световой дождь – световая завеса. также в список следует добавить световую сетку и ленту дюралайт.

Обычная гирлянда является надежной разновидностью световой иллюминации. Как источник света, здесь используют обычные лампы накаливания, а также светодиоды. Светодиоды имеют холодноватый оттенок, а обычные лампы накаливания – мягкий свет разноцветных лампочек.

Светодиод излучает один цвет, создающий определенную частоту. При этом срок работы в четыре раза дольше по сравнению с обычными лампами накаливания. Компактность важная составляющая светодиодных ламп. Они не нагреваются. ими можно украшать фигуры из снега и льда, а также растения. Кроме того, они потребляют мало энергии. используя подобные гирлянды, вы сможете красиво оформить оконные и дверные рамы. Специальные светодиодные дожди и сетки – отличный выбор для украшения стен и крыши дома.