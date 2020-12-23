На Киев обрушилась мощная метель, на дорогах начинается “апокалипсис”: фото и видео

23 декабря Киев накрыл мощный снегопад, на столичных дорогах из-за непогоды уже произошли аварии.

Об этом сообщают в Telegram-канале издания “Сегодня”.

Снегопад начался около 08:30 утра. Снег уже покрыл землю в столице и пригороде. На улицах сейчас работают 371 единица техники для борьбы с заносами.

Однако из-за непогоды ЧП на дорогах избежать не удалось. В столице авто попали в ДТП. В частности, как пишет в своем Telegram-канале депутат Алексей Юстенко, на улице Добружская столкнулись маршрутки и грузовик. Они не смогли разминуться.

Как сообщал “источник”, ожидалось, что снегопад в столице будет длиться с 11 часов до 19 часов 23 декабря. В ночь на четверг, 24 декабря, осадков в Киеве не ожидается.