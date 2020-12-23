В ОРЛО массово увольняются шахтеры, – источник

На угольных предприятиях, находящихся на временно неподконтрольной территории Луганщины наблюдается серьезный отток квалифицированных кадров.

По информации источника “Четкий Луганск” в телеграм, шахтеры массово увольняются с шахты “Комсомольская” в Антраците. Такая же ситуация на шахтах «им. Фрунзе» и «им. Вахрушева» в Ровеньках.

“Шахтеры начали массово увольняться с шахты «Комсомольская» в Антраците, которая входит в состав «Востокуголь». Из-за недостатка рабочих функционируют только два добывающих участка, и то – не в полную силу. Раньше работало три добывающих участка. В августе 2020-го на «Комсомольской» открыли новую лаву. Теперь там некому работать”, – сообщает источник.

По причине постоянных задержек заработной платы, некоторые работники берут отгулы и уезжают на заработки в РФ. По словам источника, для них это единственная возможность заработать деньги и обеспечить базовые потребности своих семей.

“Руководство “Востокугля”, посоветовавшись с МинТопЭнерго, намерено решить проблему радикально – «прогульщиков», которые уехали на заработки, намерены увольнять. В угольном секторе ЛНР намеренно создаются условия оттока квалифицированных шахтеров в Россию”, – резюмировал источник.