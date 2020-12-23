“Просто боятся, что люди увидят и расскажут правду”: Резников рассказал, почему НВФ блокируют работу пунктов пропуска на Донбассе

На данный момент пропуск людей через линию разграничения на Донбассе осуществляется только в двух пунктах пропуска – “Станица Луганская” на Луганщине и “Новотроицкое” на Донетчине (только два раза в неделю – в понедельник и пятницу).

Об этом сообщил в интервью Суспільне Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Со стороны оккупационных властей действует достаточно жесткий режим. Они сами решают, кого пускать, а кого нет. Ограничивая выезд в Украину, оккупационная власть пропускает из ОРДЛО на территорию России. Уже оттуда люди пытаются въехать в Украину. И сталкиваются с двумя проблемами: во-первых, это длинный маршрут, на них зарабатывают перевозчики. А во-вторых, есть штрафы, которые вынуждены им выписывать пограничники – за незаконное пересечение границы. Он составляет где-то 1700 грн, значительная сумма для людей, особенно пожилого возраста, плюс дорога. Беда еще и в том, что оккупационный режим скрывает реальную картину с коронавирусом: рассказывают, что у них нет коронавируса, а есть пневмония. Это напоминает ситуацию, когда Северная Корея заявляла, что победила в чемпионате мира по футболу, хотя не принимала в нем участие даже”, – сообщил чиновник.

Резников отметил, что новые пункты пропуска в Счастье и Золотом готовы давно.

“В Золотом Украина построила инфраструктуру уже давно, потому что договоренности были еще в 2016 году. Повторная договоренность об одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье была уже на Нормандской встрече в декабре 2019, дата была определена. По состоянию на 6 ноября мы выполнили эту договоренность. 16 декабря на КПВВ в Новотроицком в Донецкой области открылся центр административных услуг. Он стал вторым ЦНАП на пунктах пропуска со временно оккупированными территориями. На открытии КПВВ со стороны Украины были представители дипломатических миссий G7, ООН, ОБСЕ, все увидели реальность, что это не “потемкинские деревни”. Это реальная инфраструктура. Более того, в Счастье открыто и многофункциональный сервисный центр”, – добавил министр.

По мнению Алексея Резникова, НВФ боятся пропускать людей через пункты пропуска, потому что те позитивно оценят изменения на подконтрольной территории Луганщины и Донетчины.

“С той стороны мы слышим только недовольство: “Нам не нравится, что КПВВ работают в пешеходном режиме”. Но в Станице так же переходят пешком. Более того, есть реальная возможность обеспечить транспорт. Но мы же понимаем, что когда люди с той стороны придут и увидят совсем другую картину – европейские современные условия, сервис, разница станет очевидной. У людей накопились пенсии – много пенсионеров не могли получить их длительное время. Согласно реестрам у нас около 272 000 пенсионеров, проживающих в ОРДЛО и зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, они имеют возможность получать эту пенсию. Оккупационные власти просто боится, что люди увидят и расскажут правду”, – резюмировал он.