Бывший депутат-коммунист Килинкаров в эфире росТВ заявил об искусственном блокировании НВФ “ДНР” пунктов пропуска

В России на пропагандистском канале экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» призвали «власти ДНР» открыть блокпосты с Украиной и ОРЛО.

Об этом сообщает ДонПресс

По словам Клинкарова, причина того, что пункты пропуска со стороны «ДНР» остаются закрытыми и только КПВВ «Еленовка» открывается дважды в неделю, ему непонятна, как непонятно и то, что сообщение между ОРЛО и ОРДО также прекращено. Он подчеркнул, что КПВВ «Станица Луганская» осуществлят пропуск граждан ежедневно и ситуация с заболеваемость коронавирусом в ОРЛО ничем не отличается от того, что происходит в ОРДО. При этом он делает выводы, что закрытие подконтрольных «ДНР» КПП было сделано не из-за ситуации с коронавирусом, а по другой, никому неизвестной причине. Тем более, что жители ОРДО все равно ездят в Украину через Россию, тратя лишнее время и средства на проезд.

Килинкаров призвал «власти ДНР» открыть КПП с «братской ЛНР» и Украиной, так как по его мнению, проблема создана искусственно и ее необходимо решить, так как ситуация «ненормальная».