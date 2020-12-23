Проект USAID посодействует в восстановлении лесов Луганщины после пожаров

21 декабря при содействии проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины” (Проект USAID) состоялся круглый стол «Восстановление лесов Луганской области после пожаров: совместные планы Украины и международных партнеров”.

Об этом сообщается на страничке проекта в ФБ



Участие в мероприятии приняли представители проектов USAID, Луганской облгосадминистрации, Офиса Президента Украины, министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины, министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства лесных ресурсов Украины, народные депутаты Украины, представители Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства , местного самоуправления пострадавших территорий и общественные деятели, ПРООН в Украине, Всемирной продовольственной организации в Украине (ФАО).



В октябре 2020 года глава Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации обратился к проекту USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины” с просьбой помочь в восстановлении лесов, которые были уничтожены в результате пожаров в 2020 году.



“В этом году на Луганщине были два больших пожара, пострадали более 30 000 гектаров леса. Это искусственные леса, высаженные 60-70 лет назад в степи. Без профессионального и комплексного подхода мы самостоятельно не справимся с этим. Есть специфика региона – это песок, сгорела верхняя подстилка. Нельзя просто посадить сто или тысячу саженцев из другой области. Также пожара произошли на территориях вблизи линии разграничения, это влияет на наши дальнейшие решения. Должен быть подход, конечно дорожная карта, которой мы будем двигаться вместе “, – сказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. К круглому столу присоединились представители международных организаций, которые сейчас работают на Востоке Украины.



“Леса являются важным элементом качества жизни жителей Луганской области, и поэтому нынешние катастрофические лесные пожары стали вызовом для региона, который уже получил столько трудностей. Трудно переоценить экологическую, социальную и экономическую ценность этих лесов для сельских общин и городов региона. Проект USAID пытается реагировать на запросы наших партнеров, и поэтому мы не могли оставаться в стороне, когда Луганская областная государственная администрация обратилась за помощью в оценке последствий этих лесных пожаров и разработки стратегии восстановления лесов. Проект USAID присоединяется к усилиям областной администрации, Министерства охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, Государственного агентства по управлению лесами, других министерств и других международных партнеров “, – сказал заместитель руководителя проектов USAID Тимоти Мадиган.



Председатель экспертной группы по экономическому восстановлению Донбасса при Офисе Президента Украины Алексей Стародубов озвучил ряд предложений по восстановлению лесов Луганской области.



“Мы начали рассматривать государственно-частное партнерство для переработки сгоревших деревьев. Есть заинтересованные партнеры, которые готовы работать на Луганщине. Также стоит развивать создание малых бизнесов по переработке древесины на биотопливо. В Северодонецке есть желание создать гранульное производство из древесины “, – сказал Алексей Стародубов.



Сажать новые саженцы лесники планируют начать осенью следующего года. Частично их будут выращивать в Донецкой области.



“Сегодня мы имеем семенную базу в Донецкой и Луганской областях, ведь лес начинается с семян. Мощности лесосеменного центра Донецкой области мы увеличим в последующие годы – сейчас мощности составляют 2,5 миллиона сеянцев. Это будет способствовать восстановлению лесов Луганщины. Сейчас лесоводы Луганской области обследуют пострадавшие площади. Эти леса не смогут восстановиться естественным путем. Эта работа требует много времени и денег “, – сказал председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Василий Кузьович.



“Перед лесниками Луганщины стоят две задачи – ликвидация пожарища и посадка нового леса. Сейчас мы обследуем выгоревшие леса и есть проблема – нужно провести санитарные вырубки, для этого нужна оценка влияния на окружающую среду. Законодательство ограничивает санитарные вырубки на площади более 1000 гектаров. Также мы уже увеличили заготовку семян – планируем осенью 2021 начать посадку. Но ресурсы наши ограничены, поэтому нуждаемся в поддержке “, – сказал начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко.



Представители Новоайдарского, Станично-Луганского, Попаснянского районов Луганской области говорили о текущей ситуации с выгоревшими лесами. В частности, в Новоайдарском районе сгоревший лес находится близко к проезжей части, поэтому есть опасность для автомобильного транспорта. В Станично-Луганском районе предыдущие пожары были в 2015 году, часть сгоревших лесов находится вдоль линии разминирования. Доступ туда запрещен, саперы еще не разминировали те участки. В районе заинтересованы в создании центра по выращиванию саженцев для лесов. Незанятые площади и пустыри местные школьники готовы засаживать дубами весной.



В Луганской облгосадминистрации считают перспективными направлениями в восстановлении лесов использования оборудования для быстрой высадки лесов, развития пчеловодства, выращивания саженцев в Луганской области, поддержке местных инициатив для высадки лесов, расширение перечня заявок для грантовой помощи за счет общественных организаций для восстановления лесов, использования потенциала сожженной древесины для использования в создании биотоплива.



Команда Проекта USAID провела ряд консультаций со специалистами Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации, Гослесагентства, Минэкологии и лесничеств Луганской области, а также организовала выездные встречи в леса. Проект USAID предложил разработать стратегию по восстановлению выгоревших лесов с учетом климатических изменений и прогнозов.



“Нынешние пожары – следствие изменения климата, которые создают новые условия для распространения пожаров. Пожары, которые произошли, мы называем новыми, ведь до сих пор мы не знали такой скорости распространения огня. Верховые и низовые пожары привели к тому, что многие деревья погибли. Сейчас деревья продолжают желтеть и гибнуть. Снимки свидетельствуют: там, где была красивая зеленая территория, сейчас выгорелая земля и мертвые деревья. Произошло резкое уменьшение площадей лесов, которые в свое время сажали для укрепления песчаных почв. Впереди – много санитарных рубок. Это важно, но для этого нужен диалог между лесниками и обществом, ведь это больная тема в Украине. Международные партнеры могут помочь опытом других стран (Греции, США), где также происходят масштабные пожары, нужна новая система мониторинга. Важно привлекать ученых для разработки дальнейшей дорожной карты, чтобы сформировать более устойчивый ландшафт в будущем. Проект USAID обратился к ведущим лесным институтам Украины из Киева и Харькова для привлечения научного потенциала в этой работе. Надеюсь, мы постараемся для энергетической независимости Луганщины и в части создания производства биотоплива “, – сказал руководитель направления устойчивого экономического развития проект USAID Брайан Милаковськи.



Эксперт Программы развития ООН Ольга Сютикова говорила о научном подходе в восстановлении лесов и необходимость разработки дорожной карты для комплексного подхода – какими растениями можно быстро залесить угодья, разработать наиболее вероятный климатический сценарий на 2020-2060 годы, учесть почвы и изменение климата.



Представители Всемирной продовольственной организации Украины (ФАО) поделились опытом восстановления лесов на Херсонщине. Его можно воплощать также в Луганской области, ведь почвы и климат степи подходят для этого. Кроме экологических вызовов, эксперты указывали на экономические – предлагают поддержать население семенами для посева на собственных участках.



Участники круглого стола решили разработать дорожную карту, по которой будут двигаться в вопросе восстановления лесов. Проект USAID планирует привлекать экспертов ведущих лесных институтов Украины и содействовать диалогу с политиками и местными общинами.

