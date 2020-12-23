Для трех школ Станично-Луганского района купили “живой пол”

Для новых возможностей в обучении и развитии детей было закуплено 3 комплекса интерактивного пола для 3 шков в Станично-Луганском районе: Валуйской №2, Широковской и Нижньотепловской.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Интерактивный пол – это интегрированная система датчиков движения, которая представляет собой проектор со встроенным компьютером и пультом для дистанционного управления.

“Представляет собой большую напольную проекцию, чувствительную к движениям человека. Интерактивный пол – идеальное решение для активных действий, обеспечивает полную безопасность взаимодействия с интерактивной полом, так как в зоне досягаемости детей только проекция на полу или на столе. Благодаря интерактивной проекции дети будто попадают в сказочный мир, увлекаются играми, не осознавая учатся и развиваются. Имея этот интерактивный инструмент в инклюзивных центрах и классах, зонах релаксации в школах и детских садах, игровых и спортивных заведениях улучшается развитие, внимание, память. Интерактивная проекция «Живой пол» учит во время игры, учит детей взаимодействовать в командах, улучшает психоэмоциональный фон, стимулирует психомоторное развитие”, – сказано в сообщении.

В РГА добавили, что если эксперимент с этой проекцией будет удачным, то такие “живые полы” купят для всех школ в районе.