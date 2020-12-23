Избрано новое руководство Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины

Общее собрание Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины состоялись в облгосадминистрации в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Встречаясь с руководителями городов, я много раз спрашивал о деятельности Ассоциации городов Украины и сотрудничество громад с ней. И знаете, у меня только положительные отзывы, – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай, открывая собрание. – Именно такие принципы я предпочитаю и в своей работе. Только в сотрудничестве мы укрепим экономику и инфраструктуру наших городов и сел, Луганщины в целом ».

Глава Луганской области акцентировал, что в 2020 году Луганщина сделала прорыв в восстановлении инфраструктуры. Более того, наш регион – среди лидеров по качеству выполнения ремонтов.

Он добавил, что у каждого руководителя территорий – громад, района или области – реальная оценка своих возможностей: «Да только вместе, проанализировав все варианты, мы сможем эффективно распоряжаться средствами областного, местных бюджетов, рассчитывать на помощь от государства, реализуя важные для жителей области проекты! Плодотворное сотрудничество выстраивается исключительно в диалоге с поиском компромиссных решений ».

Сергей Гайдай также отметил налаживание взаимодействия территорий с международными организациями: «Главное, что меняется риторика наших уважаемых партнеров. Сейчас они готовы к сотрудничеству в бизнесе и реализации совместных проектов по развитию территорий, а не предоставлять только гуманитарную помощь ».

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, в свою очередь, очертил приоритеты деятельности, определенные организацией на будущее.

Также он представил председателю областной госадминистрации большую подробную карту, на которой определены границы новых районов и территориальных громад.

Отчиталась о деятельности регионального отделения АГУ его исполнительный директор Наталья Бойко.

Кроме того, на общем собрании избрано новое руководство Луганского регионального отделения АГУ.

А именно, голову регионального отделения и второго члена правления Ассоциации городов Украины от Луганщины. Ими, соответственно, стали председатель Новопсковской поселковой ОТГ Вадим Гаев и председатель Старобельской городской громады Яна Литвинова.