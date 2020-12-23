Стало известно о состоянии газовщиков, пострадавших в ДТП на Луганщине

Из 11 работников газовой службы, которые вчера, 22 декабря, попали в ДТП на Луганщине, четверо – в Лисичанской многопрофильной больнице.

Об этом по телефону журналистам ТРК “Донбасс онлайн” сообщил заместитель главврача больницы Григорий Старченко.

“Поступило 11 человек, 4 госпитализированы, остальные – на амбулаторное лечение отправлены, у них травмы легкой степени. Один ближе к тяжелому состоянию, в хирургическом отделении оперируется, трое – это различные виды переломов – в травматологическом отделении”, – сообщил он.

ДТП произошло около 10:00 на трассе между селами Тошковка и Чехирово.

Как рассказал Антон Ковалев, спикер Нацполиции Луганщины, выездом следственно-оперативной группы на место аварии установлено, что водитель автомобиля “УАЗ” не справился с управлением и допустил перекидывание автомобиля. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по ст. 286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения”.

Начальник Лисичанского управления газом Евгений Лысенко говорит, что ДТП произошло не по вине водителя, а из-за скользкой дороги.

По словам руководителя Службы автомобильных дорог в Луганской области Александра Коротуна, дорога, где случилась авария, не за кем не значится. А по словам очевидцев, посыпать трассу песком стали уже после аварии.

Также в Лисичанском управлении газом сообщили, что машина газовщиков была технически исправна, резина соответствует зимнему режиму. Пострадавших работников в беде не бросят, им всем окажут материальную помощь.