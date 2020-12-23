На Луганщине задержали наркоторговца, который сбывал ацетилированный опий

Вчера, 22 декабря, во время проведения следственно-розыскных мероприятий сотрудники Станично-Луганского отдела полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска и бойцами батальона полиции особого назначения задержали 40-летнего местного жителя при продаже им наркотического средства – «ацетилированный опий».

Об этом сообщили в Нацполиции в Луганской области.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейскими обнаружено и изъято прекурсоры для изготовления наркотического средства и вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета похожего на марихуану.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры следователи осуществляют досудебное следствие и решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения.