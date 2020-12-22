Предприниматели устроили протест у дворца “Украина”, где проходит концерт “Квартала 95”: фото и видео

Во вторник, 22 декабря, участники акции протеста предпринимателей против введения кассовых аппаратов для ФОПов, которые ранее заблокировали движение транспорта в центре Киева, пришли ко Дворцу “Украина”, где проходит концерт студии “Квартал 95”. Здание окружили правоохранители.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала “Типичная Украина”.

Участники акции протеста в защиту ФОПов перекрыли вход к зданию, где должен состояться концерт “Вечернего квартала”. Митингующие хотят пообщаться с актерами “95-го квартала”.

В результате митинга на ул. Большая Васильковская и ул. Евгения Коновальца образовались огромные пробки.

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В это время на станции метро “Дворец” Украина “заметили большое количество полицейских.

“Нагнали защищать концерт “95-го квартала” и разогнать мирный митинг на Майдане”, – сообщили в Telegram-канале KIEV NEWS.

Также фото правоохранителей из метро показали в Telegram-канале “Киев без цензуры” и прокомментировали его известной песней “кварталовцев”.

Как сообщал “источник”, участники протестной акции предпринимателей, которые требуют отменить введение кассовых аппаратов для ФОП, ранее заявили, что будут стоять, пока их не услышит президент Владимир Зеленский.